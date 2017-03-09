Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 19:05

FenerbahÃ§e kafilesini Antalya'da karÅŸÄ±layan olmadÄ±

fenerbahÃ§e kafilesi

Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Antalya'ya giden FenerbahÃ§e kafilesini taraftarÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe, hava yolu ile Antalya'ya geldi. SarÄ±-lacivertli ekibi hiçbir taraftarÄ±n karÅŸÄ±lamamasÄ± ise dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de yarÄ±n saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karÅŸÄ±laÅŸma için GazipaÅŸa HavalimanÄ±'na hareket edeceÄŸi sÄ±rada hava muhalefeti nedeniyle rotasÄ± deÄŸiÅŸti. SarÄ±-lacivertli kafile, Antalya HavalimanÄ±'na saat 18.00'da iniÅŸ gerçekleÅŸtirdi.

KARÅžILAMAYA HÄ°Ç BÄ°R TARAFTAR GELMEDÄ°

Hava muhalefeti nedeniyle GazipaÅŸa HavalimanÄ± yerine Antalya HavalimanÄ±'na inen SarÄ±-lacivertliler, Alanya'ya takÄ±m otobüsü ile hareket etti. Polis ve özel güvenlik kafilenin çÄ±kÄ±ÅŸÄ± esnasÄ±nda geniÅŸ önlem alÄ±rken, futbolcularÄ±n neÅŸesiz olduklarÄ± gözlendi. SarÄ±-lacivertli futbolcularÄ±, karÅŸÄ±lamaya hiçbir taraftarÄ±n gelmemesi de dikkat çekti.

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