Efsane futbolcu Avrupa Ligi'ndeki favorisini aÃ§Ä±kladÄ±

YaÅŸayan efsane futbolcu Raul Gonzalez, UEFA Avrupa Ligi'nde favorisinin Manchester United olduÄŸunu belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United dÄ±ÅŸÄ±nda iyi takÄ±mlar olduÄŸunu da söyleyen 39 yaÅŸÄ±ndaki eski futbolcu, "Roma çok iyi oynuyor. AyrÄ±ca Lyon'da iyi bir takÄ±m ama en iyi iki takÄ±m Roma ve Manchester United" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Son olarak UEFA'yÄ± bir Ä°spanyol takÄ±mÄ±nÄ±n kazanmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyen Raul, "Celta Vigo'nun ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ± istiyorum ama onlar olmayacaksa diÄŸer tercihim Schalke" dedi.