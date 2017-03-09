Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 19:41

Efsane futbolcu Avrupa Ligi'ndeki favorisini aÃ§Ä±kladÄ±


YaÅŸayan efsane futbolcu Raul Gonzalez, UEFA Avrupa Ligi'nde favorisinin Manchester United olduÄŸunu belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United dÄ±ÅŸÄ±nda iyi takÄ±mlar olduÄŸunu da söyleyen 39 yaÅŸÄ±ndaki eski futbolcu, "Roma çok iyi oynuyor. AyrÄ±ca Lyon'da iyi bir takÄ±m ama en iyi iki takÄ±m Roma ve Manchester United" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Son olarak UEFA'yÄ± bir Ä°spanyol takÄ±mÄ±nÄ±n kazanmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyleyen Raul, "Celta Vigo'nun ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ± istiyorum ama onlar olmayacaksa diÄŸer tercihim Schalke" dedi.

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