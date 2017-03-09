Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 19:57

PSG'yi yenerek tarih yazdÄ±lar Arda Turan sevincini bÃ¶yle yaÅŸadÄ±


DÃ¼n akÅŸam PSG'yi 6-1 maÄŸlup eden Barcelona adeta lige adÄ±nÄ± kazÄ±dÄ±. Turan ise sevincini hocasÄ±na ve Messi'ye sarÄ±larak gÃ¶sterdi.

Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçÄ±nda Barcelona, 4-0'Ä±n rövanÅŸÄ±nda Paris Saint Germain'i 6-1 maÄŸlup ederek tarih yazdÄ±.Milli futbolcumuz Arda Turan'Ä±n, 65. dakikada Iniesta'nÄ±n yerine oyuna dahil olduÄŸu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilediÄŸi mücadelenin son düdüÄŸüyle beraber Nou Camp'ta müthiÅŸ bir sevinç yaÅŸandÄ±. Arda Turan da Messi ve hocasÄ± Luis Enrique'ye sarÄ±ldÄ±.

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