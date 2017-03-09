Ana Sayfa | SPOR 09/03/2017 20:32

TFF'den Ä°gor Tudor'a ÅŸok ceza


TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi gÃ¼nÃ¼ oynanan Antalyaspor maÃ§Ä±nda fiziksel mÃ¼dahalede bulunduÄŸu iÃ§in Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor'a 1 maÃ§ men cezasÄ± verdi.

Süper Lig'deki Antalyaspor maçÄ±nda maçÄ±n 4. hakemine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a TFF'den ceza geldi.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde;"GALATASARAY A.Åž.'nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Åž. - GALATASARAY A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, AynÄ± müsabakada GALATASARAY A.Åž. teknik sorumlusu IGOR TUDOR'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir."

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