Mustafa Kemal sloganÄ± ve Ä°zmir marÅŸÄ± Atina'yÄ± inletti

Olympiakos deplasmanÄ±na giden BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± AtatÃ¼rk'Ã¼ andÄ±lar Ä°zmir marÅŸÄ±yla stadÄ± inlettiler

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, 100 kadar taraftar destekledi.Sponsorlar sayesinde stada giren ve etrafÄ±nda etten duvar örülen BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, mücadelenin 80. dakikasÄ±nda Ä°zmir MarÅŸÄ± söyledi. Dakikalar 84’ü gösterirken ise 100 kadar taraftarÄ± Karaiskakis StadÄ±’nÄ± “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye inletti!Bu tezahüratlardan sonra statta Türkçe anons yapÄ±ldÄ±.