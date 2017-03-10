Ana Sayfa | SPOR 10/03/2017 07:27

Mustafa Kemal sloganÄ± ve Ä°zmir marÅŸÄ± Atina'yÄ± inletti

Olympiakos stadÄ±

Olympiakos deplasmanÄ±na giden BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± AtatÃ¼rk'Ã¼ andÄ±lar Ä°zmir marÅŸÄ±yla stadÄ± inlettiler

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ, 100 kadar taraftar destekledi.Sponsorlar sayesinde stada giren ve etrafÄ±nda etten duvar örülen BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, mücadelenin 80. dakikasÄ±nda Ä°zmir MarÅŸÄ± söyledi. Dakikalar 84’ü gösterirken ise 100 kadar taraftarÄ± Karaiskakis StadÄ±’nÄ± “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye inletti!Bu tezahüratlardan sonra statta Türkçe anons yapÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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