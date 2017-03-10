Ana Sayfa | SPOR 10/03/2017 10:27

YÄ±ldÄ±z futbolcunun ismi havaalanÄ±na verilecek


ÃœnlÃ¼ oyuncu Cristiano Ronaldo'nun doÄŸduÄŸu Madeira AdasÄ±'ndaki havaalanÄ±na isminin verilmesi iddia ediliyor.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu Madeira AdasÄ±'ndaki havaalanÄ±na verilecek olmasÄ± ülkesinde tartÄ±ÅŸmaya yol açtÄ±. Portekiz'in güneybatÄ±sÄ±ndaki Madeira AdalarÄ±'nÄ±n yerel yönetim baÅŸkanÄ± Miguel Albuquerque'nin giriÅŸimiyle Cristiano Ronaldo adÄ±nÄ±n bölgedeki tek uluslararasÄ± havaalanÄ±na verilecek olmasÄ±nÄ±n merkezi hükümet tarafÄ±ndan çok sÄ±cak karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

 

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