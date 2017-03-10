Ana Sayfa | SPOR 10/03/2017 12:54

GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± Ã¶ncesi Galatasaray'da sakatlÄ±k ÅŸoku

semih kaya

Galatasaray ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yapÄ±lacak karÅŸÄ±laÅŸmada Semih Kaya forma giyemeyecek

Galatasaray Kulübü, yapÄ±lan antrenmanda sakatlÄ±k geçiren futbolcular Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nÄ±n durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, "GençlerbirliÄŸi maçÄ± öncesi dün yapÄ±lan idmanda topuk aÄŸrÄ±sÄ± hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynÄ± idmanÄ±n ardÄ±ndan sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nÄ±n tedavisine baÅŸlandÄ±." denildi.Öte yandan, Semih'in GençlerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyeceÄŸi, Chedjou'nun durumunun ise maç saatine kadar kontrol edileceÄŸi öÄŸrenildi.

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