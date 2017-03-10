Aytemiz Alanyaspor FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile FenerbahÃ§e takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Alanyaspor, Saffet Susiç yönetiminde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dört maçÄ±n sadece birini kaybetti. Ä°ç sahada son iki maçÄ±nÄ± kazanan Alanyaspor, Süper Lig'de hiç üst üste üç iç saha maçÄ± kazanamadÄ±.Bu sezon ilk 19 maçÄ±nda 40 gol yiyen Alanyaspor, Susiç yönetiminde oynadÄ±ÄŸÄ± dört maçta sadece üç gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe maçlarÄ±n ilk yarÄ±larÄ±nda, Alanyaspor ise ikinci yarÄ±larda en fazla gol bulan takÄ±m oldu. DiÄŸer yandan, Alanyaspor ilk yarÄ±larda en fazla gol yiyen takÄ±m. Fenerbahçe'nin deplasmanda attÄ±ÄŸÄ± son altÄ± golün beÅŸi, maçlarÄ±n ilk yarÄ±larÄ±nda geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de gole çevirme oranÄ± en yüksek olan takÄ±m. Alanyaspor ise bu alanda altÄ±ncÄ± sÄ±rada. Ligde en az 50 isabetli ÅŸutla karÅŸÄ±laÅŸan kaleciler arasÄ±nda en düÅŸük kurtarÄ±ÅŸ oranÄ±na sahip ikinci kaleci Haydar YÄ±lmaz. Fenerbahçe, ligde en fazla hava topu kazanan takÄ±m; Alanyaspor ise bu alanda son sÄ±rada. Bu sezon en az beÅŸ maça ilk 11 çÄ±kan oyuncular arasÄ±nda gol atma sÄ±klÄ±ÄŸÄ± en yüksek isim Moussa Sow. Robin van Persie ise 125 dakikada bir gol atarak Cenk Tosun'un ardÄ±ndan bu alanda üçüncü.Süper Lig'de yalnÄ±zca Cristobal Jorquera, oyuna sonradan girdiÄŸi maçlarda Moussa Sow'dan daha fazla gol attÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda yalnÄ±zca Cenk Tosun, Vagner Love'dan daha fazla gol katkÄ±sÄ± yaptÄ±. Mehmet Topal, kariyerindeki en golcü lig sezonunu yaÅŸÄ±yor.