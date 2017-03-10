BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÄ±ldÄ±z Aboubakar en iyi 11'de yer aldÄ±

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belirlenen haftanÄ±n en iyi 11'inde, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar da yer aldÄ±

UEFA'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, son 16 turundaki ilk karÅŸÄ±laÅŸmalarda ortaya koyduklarÄ± üstün performans nedeniyle haftanÄ±n en iyi 11'ine giren oyuncular açÄ±klandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n konuk olduÄŸu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maçta ÅŸÄ±k bir gole imza atan 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, listeye adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.Organizasyonda bu sezon çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 8 maçta 5 kez fileleri havalandÄ±ran Aboubakar'a, son 32 turu rövanÅŸ maçlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da haftanÄ±n 11'inde yer verilmiÅŸti.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanÄ±n 11'i ÅŸöyle:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag)

Orta saha: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Forvet: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (BeÅŸiktaÅŸ), Mbwana Samatta (Genk)