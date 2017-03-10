Ana Sayfa | SPOR 10/03/2017 19:04

HabertÃ¼rk TV spor spikeri Fatma KaraaÄŸaÃ§ kovuldu iÅŸte nedeni


HabertÃ¼rk TV'de spor spikeri olarak gÃ¶rev yapan Fatma KaraaÄŸaÃ§'Ä±n telefonundan ByLock Ã§Ä±kÄ±nca kanal spiker ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

15 Temmuz'dan sonra baÅŸlayan FETÖ operasyonlarÄ± hÄ±z kesmiyor. Medya kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve Bylock kullananlar bir bir tespit edildi ve kurumlara listeler gönderildi. GözaltÄ±lar ve iÅŸten çÄ±karmalar baÅŸladÄ±. Habertürk yönetimi, bu olayÄ±n ardÄ±ndan Fatma KaraaÄŸaç ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken, ekran yüzünün gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Sosyal medya profilinde Atatürkçü paylaÅŸÄ±mlarÄ± ile dikkat çeken Fatma KaraaÄŸaç "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla iÅŸine son verilmesi üzerine kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. KaraaÄŸaç, Twitter hesabÄ±ndan, "Cevap veremeyeceÄŸim hiçbir soru yok. Mahsumiyet karinesini unutmayalÄ±m. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sadÄ±k evladÄ± olmaya devam edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±. Yeni Åžafak'tan 2, Star'dan ise 6 gazetecinin de iÅŸine "medyadaki Bylock kullanÄ±cÄ±larÄ±" listesinde isimleri bulunduÄŸu gerekçesiyle son verildiÄŸi iddia ediliyor.

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