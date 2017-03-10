YÄ±lmaz Vural'dan Podolski aÃ§Ä±klamasÄ± Galatasaray'Ä±n satmasÄ± doÄŸru deÄŸil

Bir programda konuÅŸan YÄ±lmaz Vural, Galatasaray'Ä±n Japonya'ya transfer ettiÄŸi Podolski hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BÄ°P uygulamasÄ±nda yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalÄ±na konuÅŸan YÄ±lmaz Vural, spor severlerden gelen sorularÄ± cevapladÄ±. Galatasaray'dan sezon sonu Japonya'ya transfer olacak olan Podolski hakkÄ±nda gelen soruya tecrübeli teknik adam "Galatasaray'Ä±n Podolski'yi satmasÄ± doÄŸru karar. "Podolski benim bildiÄŸim Podolski deÄŸil. Kendisinin ayrÄ±lmasÄ± hem takÄ±mÄ±n hem de onun hayrÄ±na bence. Belli bir bonservis bedeli ile gidiyor ayrÄ±ca kendi alacaÄŸÄ± yÄ±llÄ±k paradan da kurtuluyor Galatasaray. DolasÄ±yla eyvah diyecek bir durum yok. Galatasaray'Ä±n zaten ÅŸuan en büyük amaçlarÄ±ndan biri yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak. Riva'da satÄ±ldÄ±, banka borçlarÄ±,faiz borçlarÄ± ödeniyor. Galatasaray bu dönemi aÅŸarsa ki en kötü gene bu yÄ±l Avrupa KupalarÄ±na gidecekler gibi. Gelecek Galatasaray için daha farklÄ± olacak, daha pozitife gidiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.