Ana Sayfa | SPOR 11/03/2017 13:16

Galatasaray GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray GenÃ§lerbirliÄŸi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray rakibi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni aÄŸÄ±rlayacak

Süper Lig'de üst üste yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ± sonrasÄ± Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, 24. hafta maçÄ±nda GençlerbirliÄŸi ile bu akÅŸam TT Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m Igor Tudor yönetiminde bu maçÄ± da kazanarak ÅŸampiyonluk yolundaki rakiplerini puan kaybetmesini bekleyecek.Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mücadeleyi FÄ±rat AydÄ±nus yönetecek. AydÄ±nus'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Serkan Ok ve Yusuf BozdoÄŸan  yapacak. 

Galatasaray-GençlerbirliÄŸi maçÄ± hangi kanalda saat kaçta?

Türk Telekom Arena’da bu akÅŸam saat 19.00’da baÅŸlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

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