Ana Sayfa | SPOR 12/03/2017 09:19

ToroÄŸlu Galatasaray'lÄ± futbolcu SelÃ§uk'u eleÅŸtirdi 3.5 milyon Euro alÄ±rken ahkam kesmiyor


Spor yorumcusu Erman ToroÄŸlu GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda oynayan SelÃ§uk'un performansÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "3.5 milyon Euro alÄ±rken ahkam kesmiyor ama 500 bin Euro'luk oynuyor" dedi.

Deneyimli spor yorumcusu Erman ToroÄŸlu, ASpor'daki 'TakÄ±m oyunu' programÄ±nda Galatasaray - GençlerbirliÄŸi maçÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. ToroÄŸlu, "Galatasaray'da bazÄ± futbolcular, eskisi gibi oynamaya devam ederlerse gidecek gibi. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Sneijder, Selçuk, Hakan Balta gibi oyuncular var. Sadece maaÅŸÄ±mÄ± alayÄ±m da gideyim ÅŸeklinde oynamaya devam ederse gideceklerdir. Sabri'yle ne kadardÄ±r konuÅŸmuyor? Sabri ile Selçuk küsse birinden birini yollarÄ±m. Ama öyle idareci var mÄ± takÄ±mda? Bir, bir buçuk senedir küslermiÅŸ, konuÅŸmuyorlar. 3.5 milyon Euro'yu götürürken ahkam kesmiyor da ÅŸimdi mi kesiyor? 500 bin Euro'luk oynuyor Selçuk." dedi. 

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