Ana Sayfa | SPOR 12/03/2017 11:48

Kaptan Volkan Demirel kilo problemi olan genÃ§ futbolcuyu bÃ¶yle uyardÄ±


Volkan Demirel, FenerbahÃ§e'de oynayan genÃ§ futbolcu Ozan Tufan'a kilo almamasÄ± iÃ§in uyarÄ±da bulundu.

Fenerbahçe'de kilo fazlasÄ± olduÄŸu dikkat çeken Ozan Tufan'Ä±n fiziksel durumu tepki çekiyor. Son zamanlarda özel hayatÄ±na ve beslenmesine dikkat etmeyen 21 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun en az 5 kilo vermesinin gerektiÄŸi belirtildi.Genç futbolcuya uyarÄ±larda bulunan Kaptan Volkan Demirel, "Daha çok gençsin. Önünde uzun yÄ±llar var. Kendini geliÅŸtirmelisin, özel hayatÄ±na dikkat etmeli, yediklerine dikkat etmelisin, ekstra çalÄ±ÅŸma yaparak fiziksel açÄ±dan daha iyi olmalÄ±sÄ±n" dedi. Ozan Tufan bu sezon sarÄ±-lacivertli formayla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 29 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptÄ±.

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