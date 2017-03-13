Mesut Ã–zil'den Alman gazeteciye jet yanÄ±t

Bild gazetesine rÃ¶portaj veren Arsenal'da forma giyen TÃ¼rk kÃ¶kenli oyuncu Mesut Ã–zil bu durumdan gurur duyduÄŸunu sÃ¶yledi

Bild gazetesine verdiÄŸi röportajda, geçmiÅŸ yÄ±llarda Almanya'nÄ±n Berlin'de Türk Milli TakÄ±mÄ± ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçta Türk taraftarlarÄ±nca Ä±slÄ±klanmasÄ±yla ilgili soruya, "Kökenimden gurur duyuyorum. Ebeveynlerim Türkiye'den geliyor. Türk geleneklerine göre de yetiÅŸtirildim. Topa her temasÄ±mda Ä±slÄ±klansam da saygÄ±dan dolayÄ± attÄ±ÄŸÄ±m golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadÄ±m" cevabÄ±nÄ± verdi.

"POLÄ°TÄ°KACI DEÄžÄ°L, SPORCUYUM"

Türk olmaktan mutluluk duyduÄŸunu aktaran 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, Türkiye ile Almanya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerle ilgili de "Hem Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel hem de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile buluÅŸtum ancak ben politikacÄ± deÄŸil, sporcuyum. Bundan dolayÄ± bu konuya karÄ±ÅŸmak istemiyorum. Almanya ve Türkiye'nin geçmiÅŸte olduÄŸu gibi gelecekte de birbirine iyi davranacaklarÄ±na inanÄ±yorum." ÅŸeklinde görüÅŸlerini aktardÄ±.

"ÇOK GÜZELDÄ°, HER ZAMAN TEKRARLAMAK Ä°STERÄ°M"

Umre yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bununla ilgili fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatmasÄ± üzerine de Mesut Özil, "Ailem de oraya gitti ve sürekli orasÄ±yla ilgili konuÅŸuyorlardÄ±. Geçen yÄ±l Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2016) öncesinde de örnek olarak Ürdün'de bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yurdunu, ardÄ±ndan Mekke'yi ziyaret ettim. Bu tecrübeyi kendim yaÅŸamak istedim. Çok güzeldi, her zaman tekrarlamak isterim." ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: NTV Spor