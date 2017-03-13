Ana Sayfa | SPOR 13/03/2017 10:59

Aykut Kocaman FenerbahÃ§e'ye yÄ±ldÄ±z oyuncusuyla geliyor


Gelecek sezon Aykut Kocaman'Ä± getirmeyi planlayan FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Konyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusunu da takÄ±ma transfer edecek.

Yeni sezonda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Aykut Kocaman'Ä± getirmeyi planlayan Fenerbahçe, Konyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Bajic'i de transfer listesinin en baÅŸÄ±na aldÄ±.Kulübüyle 2020 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunan Bajic'in hem genç olmasÄ± hem de yetenekli bir futbolcu olmasÄ± bu transferi cazip kÄ±lÄ±yor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da Bajic'i çok beÄŸendiÄŸi ve yöneticilerle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede bu oyuncunun ne pahasÄ±na olursa olsun alÄ±nmasÄ± yönünde görüÅŸ bildirdiÄŸi öÄŸrenildi.Konyaspor'da müthiÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan Bajic'e yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da birçok teklif var. Bosna Hersekli oyuncu F.Bahçe'nin de transfer listesine girdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bu formayÄ± hak edenlerle devam edeceÄŸiz dedi Cavanda'yÄ± otobÃ¼sten kovdu

Galatasaray'Ä±n yeni teknik adamÄ± Ä°gor Tudor, Trabzonspor'dan transfer edilen Luis Cavanda'yÄ± takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nce inmesi gerektiÄŸini belirtti.


GolÃ¼ attÄ±ktan sonra bebeÄŸini kaybeden kaleciye sarÄ±ldÄ±

Adana Demirspor- Manisaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ev sahibi takÄ±mÄ±n futbolcusu Sercan Kaya, attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan bu hafta bebeÄŸini kaybeden rakip takÄ±m kalecisine sarÄ±ldÄ±.

Arda Turan

Arda Turan'Ä±n servetini duyanlar ÅŸok oluyor

Galatasaray takÄ±mÄ±ndan Barcelona'ya transfer olarak kariyerinde Ã¶nemli bir kademe atlayan futbolcu Arda Turan ÅŸimdi de TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk sporcu kariyer yÃ¶netimi ajansÄ±nÄ± kurdu