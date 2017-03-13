Aykut Kocaman FenerbahÃ§e'ye yÄ±ldÄ±z oyuncusuyla geliyor

Gelecek sezon Aykut Kocaman'Ä± getirmeyi planlayan FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Konyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusunu da takÄ±ma transfer edecek.

Yeni sezonda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Aykut Kocaman'Ä± getirmeyi planlayan Fenerbahçe, Konyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusu Bajic'i de transfer listesinin en baÅŸÄ±na aldÄ±.Kulübüyle 2020 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunan Bajic'in hem genç olmasÄ± hem de yetenekli bir futbolcu olmasÄ± bu transferi cazip kÄ±lÄ±yor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da Bajic'i çok beÄŸendiÄŸi ve yöneticilerle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede bu oyuncunun ne pahasÄ±na olursa olsun alÄ±nmasÄ± yönünde görüÅŸ bildirdiÄŸi öÄŸrenildi.Konyaspor'da müthiÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ yakalayan Bajic'e yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da birçok teklif var. Bosna Hersekli oyuncu F.Bahçe'nin de transfer listesine girdi.