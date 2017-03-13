Juventus Porto maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde Juventus ile Porto takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi rövanÅŸ maçÄ±nda Ä°talyan devi Juventus, Portekiz temsilcisi Porto'yu aÄŸÄ±rlÄ±yor. Çeyrek finale kalma mücadelesinde ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0 yenen Juventus tur için avantajlÄ± görünüyor. Porto ise sürpriz tur peÅŸinde olacak.

Juventus-Porto maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi Juventus-Porto maçÄ± 14 Mart SalÄ± akÅŸamÄ± (yarÄ±n) saat 22.45'ten itibaren TRT1 ekranlarÄ±nda naklen ve ÅŸifresiz olarak futbolseverler ile buluÅŸacak.