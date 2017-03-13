Ana Sayfa | SPOR 13/03/2017 16:14

Juventus Porto maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Juventus Porto

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde Juventus ile Porto takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi rövanÅŸ maçÄ±nda Ä°talyan devi Juventus, Portekiz temsilcisi Porto'yu aÄŸÄ±rlÄ±yor. Çeyrek finale kalma mücadelesinde ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0 yenen Juventus tur için avantajlÄ± görünüyor. Porto ise sürpriz tur peÅŸinde olacak. 

Juventus-Porto maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Åžampiyonlar Ligi Juventus-Porto maçÄ± 14 Mart SalÄ± akÅŸamÄ± (yarÄ±n) saat 22.45'ten itibaren TRT1 ekranlarÄ±nda naklen ve ÅŸifresiz olarak futbolseverler ile buluÅŸacak. 

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BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ rakibi Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek


Aykut Kocaman FenerbahÃ§e'ye yÄ±ldÄ±z oyuncusuyla geliyor

Gelecek sezon Aykut Kocaman'Ä± getirmeyi planlayan FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Konyaspor'un yÄ±ldÄ±z oyuncusunu da takÄ±ma transfer edecek.


Bu formayÄ± hak edenlerle devam edeceÄŸiz dedi Cavanda'yÄ± otobÃ¼sten kovdu

Galatasaray'Ä±n yeni teknik adamÄ± Ä°gor Tudor, Trabzonspor'dan transfer edilen Luis Cavanda'yÄ± takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nde gÃ¶rÃ¼nce inmesi gerektiÄŸini belirtti.