Ana Sayfa | SPOR 13/03/2017 19:22

PSG FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer'in peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼


Paris Saint Germain'in Barcelona'ya karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k yenilgisinin ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'nin oyuncusu Kjaer'e transfer iÃ§in anlaÅŸma sunacaklarÄ±nÄ± belirtti.

6-1'lik tarihi hezimetin yaralarÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸan Paris Saint Germain'den flaÅŸ bir hamle geldi. Barcelona'dan 6 yiyerek Åžampiyonlar Ligi'ne acÄ± bir ÅŸekilde veda eden PSG, Fenerbahçe'nin DanimarkalÄ± stoperi Kjaer'in peÅŸine düÅŸtü. Daha önce bu iki ülkede forma giydiÄŸi için tercihini bu yönde yapan 27 yaÅŸÄ±ndaki stopere FransÄ±z devleri talip oldu. PSG'nin Kjaer'in menajeriyle temasa geçerek futbolcunun ÅŸartlarÄ±nÄ± sorduklarÄ± öÄŸrenildi. AyrÄ±ca Lyon ve Marsilya'nÄ±n da DanimarkalÄ± futbolcuyla ilgilendiÄŸi kaydedildi.

"SEZON SONUNDA GÄ°DECEK" Ä°DDÄ°ASI

Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli ismi Simon Kjaer'in sezon sonunda ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. EÅŸi Elina Gollert'in baskÄ±sÄ± sonrasÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcunun menajerine, "Ä°talya ya da Fransa'dan kulüp bul" talimatÄ± verdiÄŸi kaydedilmiÅŸti.Fenerbahçe Yönetimi, Simon Kjaer'i göndermek istemese de oyuncuyu zorla tutmak gibi bir düÅŸünce de yok. SarÄ±-Lacivertliler, kapÄ±yÄ± 15 milyon Euro'dan (60 milyon TL) açÄ±p buradan elde edilecek gelirle yeni sezon öncesi iyi bir transfer bütçesi oluÅŸturmayÄ± planlÄ±yor.

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