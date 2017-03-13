Emre Ã‡olak gÃ¶nlÃ¼nde yatan SÃ¼per Lig ÅŸampiyonunu aÃ§Ä±kladÄ±

Deportivo'de oynayan Emre Ã‡olak, SÃ¼per Lig'de bu sezon BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±nÄ± ancak gÃ¶nlÃ¼nde yatan takÄ±mÄ±n Galatasaray olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Deportivo formasÄ± giyen Emre Çolak, NTV Spor'a önemli açÄ±klamalarda bulundu. Emre Çolak, La Liga'da 2-1 yendikleri Barcelona maçÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken, ÅŸampiyonluk konusunda ve hedefleri hakkÄ±nda konuÅŸtu.

"BARCELONA'YA 4 ATABÄ°LÄ°RDÄ°K"

''3-4'ü bulabilirdik. Son dakikalarda golü bulmak için yüklendikleri için arkada boÅŸluklar bulduk ama, 2-1 bitti. Åžu anda küme düÅŸme hattÄ±ndan 7 puan uzaklaÅŸtÄ±k. Bizim için çok önemliydi bu maç.Maç öncesinde Arda abiyle maçÄ±n kritiÄŸini yaptÄ±k, bir kahve içtik beraber. Ä°kimizin de hayaliydi bu. Maçtan önce de konuÅŸtuk, onlar gibi biz de 3 puana taliptik, kendisi gülmüÅŸtü ama. Benim hayatÄ±mda Arda abinin yeri çok farklÄ±. Ona karÅŸÄ± oynamak gurur verici, güzel bir duygu. Galibiyetle üstünlük kurduÄŸumuz için daha da sevindim."

"BANA 'TURCO' DÄ°YE BAÄžIRIYORLAR"

''Herkes gibi DeportivolularÄ±n hassasiyetini biliyordum, ama bu kadarÄ±nÄ± beklemiyordum. Türk bayraklarÄ± olsun, Turco diye baÄŸÄ±rmalarÄ± olsun kÄ±sa sürede beni baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±lar. OnlarÄ±n bize bu kadar sÄ±cak davranmalarÄ± hepimiz için güzel bir duydu. Ben de onlar için elimden geleni yapÄ±yorum.''

''MÄ°LLÄ° TAKIMA ÇAÄžIRILMAYI HERKES GÄ°BÄ° BEN DE Ä°STÄ°YORUM''

''Herkes gibi ben de milli takÄ±ma çaÄŸrÄ±lmayÄ± istiyorum, inÅŸallah çaÄŸrÄ±lÄ±rÄ±m, çaÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ± umuyorum. Fatih hoca ile konuÅŸma fÄ±rsatÄ±mÄ±z olmadÄ±. Geçen kampta ne kadar doÄŸru karar verdiÄŸimi söylemiÅŸti. Galatasaray'dan beri benim arkamda duruyor, o yüzden ÅŸanslÄ±yÄ±m.''

''GÖNLÜMDEN GEÇEN GALATASARAY AMA EN Ä°YÄ° OYNAYAN BEÅžÄ°KTAÅž''

'Gönlümden geçen Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyon olmasÄ± ama, bu sene sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu. Åžu anda en iyi oynayan takÄ±m BeÅŸiktaÅŸ ve ÅŸampiyonluk ÅŸanslarÄ± yüksek. BaÅŸakÅŸehir de iyi geldi, belki bir sürpriz yapabilirler ama, benim fikrime göre BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyon olacak.''