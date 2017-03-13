Ä°gor Tudor gelecek sezonun kadrosunu aÃ§Ä±kladÄ± Sabri takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±yor mu

Galatasaray takÄ±mÄ±nÄ±n yeni teknik adamÄ± Ä°gor Tudor, gelecek sezon Sabri SarÄ±oÄŸlu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

NTV Spor'un haberine göre, teknik direktör Igor Tudor'un, takÄ±mÄ± gençleÅŸtirme adÄ±na bu karara sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ve yönetime vereceÄŸi listenin ilk sÄ±rasÄ±nda Sabri SarÄ±oÄŸlu'nun bulunduÄŸu ifade edildi.Riekerink döneminde saÄŸ bekte forma ÅŸansÄ± bulan deneyimli oyuncu, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk olarak 2001-2002 sezonunda Lucescu tarafÄ±ndan A takÄ±ma çÄ±karÄ±lan Sabri, aradan geçen 15 yÄ±lda 15 farklÄ± hocayla çalÄ±ÅŸtÄ±. Tecrübeli futbolcu, 15 yÄ±lda 6 lig, 4 Türkiye KupasÄ±, 5 Süper Kupa ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

Sabri'nin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hocalar:

1.Mircea Lucescu

2.Fatih Terim

3.Gheorghe Hagi

4.Eric Gerets

5.Karl Heinz Feldkamp

6.Cevat Güler

7.Michael Skibbe

8.Bülent Korkmaz

9.Frank Rijkaard

10.Bülent Ünder

11.Roberto Mancini

12.Cesare Prandelli

13.Hamza HamzaoÄŸlu

14.Mustafa Denizli

15.Jan Olde Riekerink

AlÄ±nan kararla tecrübeli futbolcunun sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± son hoca Tudor olmuÅŸ olacak.