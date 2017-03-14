Ana Sayfa | SPOR 14/03/2017 07:52

GolÃ¼n ardÄ±ndan Nusret gibi sevinince ceza aldÄ±

Bekamenga

TFF 1. Lig'de Sivasspor ve BalÄ±kesirspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BalÄ±kesirspor formasÄ± giyen Bekamenga attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan Nusret gibi sevinince sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼

TFF 1. Lig’in 24. haftasÄ±nda Sivasspor sahasÄ±nda, BalÄ±kesirspor’la 1-1 berabere kaldÄ±. Maça damga vuran an ise. BalÄ±kesirspor formasÄ± giyen Bekamenga, 80. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golün ardÄ±ndan Nusret’in ünlü tuz serpme hareketini yaptÄ±. DünyanÄ±n birçok yerinde futbol sahalarÄ±nda sevinç hareketi olarak yapÄ±lan tuzlama sonrasÄ± daha önce hiçbir sporcu cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak Bekamenga yaptÄ±ÄŸÄ± tuzlama hareketi sonrasÄ± sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Süleyman Abay, gol sevinci sonrasÄ± futbolcuya sarÄ± kart çÄ±kardÄ±. BalÄ±kesirsporlu futbolcular hakeme yoÄŸun ÅŸekilde itiraz etse de sonuç alamadÄ±. Sivasspor’un maçtaki golünü Gekas atarken karÅŸÄ±laÅŸma 1-1’lik eÅŸitlikle sona erdi.

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