Bayern MÃ¼nih'ten radikal karar

Bayern MÃ¼nih, gelecek sezonla ilgili planlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, yeni dÃ¶nemde transferlere deÄŸil, alt yapÄ±ya aÄŸÄ±rlÄ±k vereceklerini sÃ¶yledi.

Bundesliga'da 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana ciddi bir hakimiyet kuran Bayern Münih radikal bir karar aldÄ±. Alman kulübü gelecek sezondan itibaren transferlere verdiÄŸi önemi altyapÄ±ya verecek.Bayern Münih BaÅŸkanÄ± Uli Hoeness, Alman basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bayern Münih'te yeni bir dönem baÅŸlÄ±yor. ArtÄ±k transferler azalacak, genç oyuncularÄ±mÄ±za yöneleceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Uzun süredir altyapÄ±ya yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun meyvelerini almaya baÅŸlamak istediklerini ifade eden Hoeness, böylelikle Almanya Milli TakÄ±mÄ±'na da katkÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti.Bayern Münih'te gelecek sezondan itibaren Fabian Benko, Adrian Fein, Raphael Obermair ve Marco Friedl gibi isimlerin daha fazla forma ÅŸansÄ± bulmasÄ± bekleniyor