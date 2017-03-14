Ana Sayfa | SPOR 14/03/2017 14:54

Atiker Konyaspor'dan aÃ§Ä±klama geldi Aykut Kocaman'Ä±n akÄ±beti belli oldu


Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'Ä±n FenerbahÃ§e'ye gideceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

Atiker Konyaspor yönetim kurulu, Aykut Kocaman'la sözleÅŸmeleri olduÄŸu için baÅŸka bir teknik direktörlede görüÅŸme yapmadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Medyada Aykut Kocaman'Ä±n Fenerbahçe'yle, Atiker Konyaspor'un da Hamza HamzaoÄŸlu ile görüÅŸtüÄŸü iddialarÄ± üzerine yeÅŸil beyazlÄ± yönetim kurulu, kulübün resmi internet sitesinden ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: "SayÄ±n Aykut Kocaman'la 31 MayÄ±s 2018'e kadar sözleÅŸmesi bulunan Atiker Konyaspor Kulübü olarak hiçbir ÅŸekilde teknik direktör arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bulunmamaktadÄ±r. Bu noktada, hiçbir kiÅŸi ya da kurumla herhangi bir görüÅŸmemiz olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Büyük taraftarÄ±mÄ±zÄ±n Cuma günü yapÄ±lacak olan önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir."

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