KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p kÃ¶peklere yem etmiÅŸti teklif gelince Ã¼lke ayaÄŸa kalktÄ±

7 yÄ±l Ã¶nce sevgilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen Bruno Fernandes'e sÃ¶zleÅŸme teklifi gelince tepki topladÄ±. KulÃ¼p oyuncunun sÃ¶zleÅŸmeyi imzalamasÄ±na raÄŸmen teklifi geri Ã§ekti.

2010 yÄ±lÄ±nda kÄ±z arkadaÅŸÄ± Eliza Samudio'nun cinayetinin görüÅŸüldüÄŸü davada 22 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan kaleci Bruno Fernandes'e, Brezilya 2. ligi takÄ±mlarÄ±ndan Boa Esporte'den sözleÅŸme teklifi geldi.Ancak Boa Esporte bu geliÅŸme üzerine ülkede tepkilerin odaÄŸÄ± oldu. Haberin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üç firma kulüple imzaladÄ±klarÄ± sponsorluk anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal etti.Kulübün en büyük sponsoru olan Gois & Silva Holding ise transferin gerçekleÅŸmesi halinde sponsorluktan çekileceÄŸini duyurdu.

DAVADAN SONRA ÖLDÜRTTÜ

Bruno Fernandes'nun, ondan hamile olan kÄ±z arkadaÅŸÄ± Eliza Samudio kalecinin itirazlarÄ±na raÄŸmen çocuÄŸu dünyaya getirmiÅŸti.Kalecinin Milan'a transferinin gündemde olduÄŸu dönemde çocuÄŸun bakÄ±m masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± için Bruno'ya dava açmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Eliza Samudio'dan haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.Eliza'nÄ±n öldürüldüÄŸünü ve cesedinin Rottweiler cinsi köpeklerine yedirildiÄŸine dair bilgisi olduÄŸunu itiraf eden Bruno, 2010 yÄ±lÄ±nda tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 22 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

3'TE 1'LÄ°K KISMI TAMAMLAYINCA HAPÄ°STEN ÇIKTI

32 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Åžubat ayÄ±nda 22 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n üçte birlik kÄ±smÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ, geçtiÄŸimiz ay hapisten çÄ±kmÄ±ÅŸ ve Boa Esporte'den gelen sözleÅŸme teklifini kabul etmiÅŸti.Bruno'ya iÅŸ vererek onun topluma yeniden entegre olmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu söyleyen kulübün, taraftarlarÄ±ndan ve sponsorlarÄ±ndan gelen tepkilerden sonra nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi merak ediliyor.