Ana Sayfa | SPOR 14/03/2017 16:02

Arda Turan sezon sonu Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±yor mu

arda turan

Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Barcelona'da forma giyen Arda Turan'Ä±n takÄ±mla sezon sonu yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± iddia edildi

"Esports Cope" adlÄ± radyo programÄ±nÄ±n gündeme getirdiÄŸi "Arda'nÄ±n Çin'den gelen teklifleri ciddi ÅŸekilde deÄŸerlendirdiÄŸi" iddiasÄ±, Katalan spor gazeteleri El Mundo Deportivo ve Sport'ta geniÅŸ yer buldu.El Mundo Deportivo, "Arda'nÄ±n Barcelona'da devamlÄ±lÄ±k sorunu var. Kendisine ilk 11'de sabit bir yer de bulamadÄ±. Arda, bu zamana kadar düÅŸünmediÄŸi Çin Süper Ligi fÄ±rsatÄ±nÄ± artÄ±k kaçÄ±rmayabilir ve çok büyük bir sözleÅŸmeye imza atabilir." yorumunu yaptÄ±.Barcelona Kulübü ile 2020'ye kadar sözleÅŸmesi bulunan 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun Çin'deki iki kulüpten aldÄ±ÄŸÄ± teklife sÄ±cak bakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan Sport gazetesi de, "Arda bu sezon forma giydiÄŸi 29 maçta 13 gol, 7 asistlik istatistiÄŸiyle kariyerinin en iyi dönemini geçiriyormuÅŸ gibi görünse de, bu Barcelona'nÄ±n taleplerini karÅŸÄ±lamÄ±yor. Barcelona'nÄ±n orta saha ve hücumdaki rekabetinde Arda'nÄ±n istikrarÄ± yeterli olmuyor. Türk futbolcu, ekonomik yönden cazip olan Çin ligini artÄ±k daha ciddi düÅŸünüyor." ifadelerini kullandÄ±.

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