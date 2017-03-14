Quaresma'ya PFDK ÅŸoku

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'yÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti

TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Querasma'nÄ±n Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynanan maçta cezalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen akredite alanÄ±na girmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiÄŸi belirtildi. Portekizli futbolcunun Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 95/2. maddesinden tedbirli olarak sevk edildiÄŸi kaydedildi.

Söz konusu maddede "Müsabakadan men cezasÄ± alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacaklarÄ± gibi akredite de edilemezler. CezalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen akredite alanlara giren futbolculara 5 bin liradan 60 bin liraya kadar para cezasÄ± verilir." ifadeleri yer alÄ±yor.

TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸi Fenerbahçe'yi de Aytemiz Alanyaspor'la, Trabzonspor'u da Akhisar Belediyespor'la oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürattan dolayÄ± PFDK'ya sevk etti.

AyrÄ±ca, hukuk müÅŸavirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantepspor'u, TFF 1. Lig'den Göztepe ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün baÅŸkanÄ± Mehmet Sepil'i, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve futbolcusu Osman FÄ±rat'Ä±, ElazÄ±ÄŸspor, Adana Demirspor ve ÅžanlÄ±urfasporlu futbolcu Artun AkçakÄ±n'Ä± da disiplin kuruluna gönderdi.