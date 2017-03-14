Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kÃ¶tÃ¼ haber

Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Eren Derdiyok, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Trabzonspor maÃ§Ä±nda oynayamayacak
Eren Derdiyok sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Trabzonspor maçÄ±nda forma giyemeyecek.Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bozuk zemininden dolayÄ± ters basarak adalesinden sakatlanan Eren,Cumartesi günü Trabzon deplasmanÄ±nda takÄ±mdaki yerini alamayacak. SaÄŸlÄ±k heyetinin yoÄŸun bir tedavi programÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± golcü futbolcunun kritik maça yetiÅŸemeyeceÄŸi belirtildi.BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun milli maç arasÄ±ndan sonra takÄ±ma döneceÄŸi ifade edildi.