Ana Sayfa | SPOR 14/03/2017 20:02

Feragatname imzaladÄ± Efsane futbolcu alacaÄŸÄ± 250 bin Euro'dan vazgeÃ§ti


GalatasaraylÄ± eski oyuncu Tugay KerimoÄŸlu, aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu Mancini dÃ¶neminden kalan 250 bin Euro'yu alacaktÄ±. Ancak feragatname imzalayarak bu bedeli talep etmediÄŸini belirtti.

Galatasaray'Ä±n efsane ismi Tugay KerimoÄŸlu, alacaklarÄ± için TFF UyuÅŸmazlÄ±k Çözüm Kuruluna baÅŸvurup kesinleÅŸen ve tarafÄ±nda ödenmesi gereken bedelden dün verdiÄŸi feragatname ile resmen vazgeçti. Roberto Mancini döneminde Ä°talyan teknik adamÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve o dönemde alacaklarÄ±nÄ± tahsil edemeyen Tugay KerimoÄŸlu, TFF UÇK'ya baÅŸvurmuÅŸtu. Lehine sonuçlanan dava sonrasÄ±nda Galatasaray Kulübünden 250 bin euro almaya hak kazanan Tugay KerimoÄŸlu, örneÄŸine az rastlanan bir hareketle bu paradan vazgeçti. Tugay KerimoÄŸlu, alacaÄŸÄ± para, yargÄ±lama gideri, vekalet ücreti dahil Galatasaray'dan hiçbir hak ve bedel talep etmediÄŸine dair iÅŸte bu feragatnameyi imzasÄ± ile doldurdu.

Ä°ÅŸte o feragatname:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Galatasaray'dan Josue Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± FenerbahÃ§e'ye gitmek istiyorsa kendi bilir

Galatasaray, gelecek sezonda FenerbahÃ§e'ye gitmek istediÄŸi iddia edilen Josue iÃ§in sert Ã§Ä±ktÄ±.


FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z oyuncusu yÃ¶netimi hedef aldÄ± beni kandÄ±rdÄ±lar

FenerbahÃ§e'nin savunma oyuncusu Kjaer, FenerbahÃ§e yÃ¶netimi iÃ§in eleÅŸtiride bulunarak, "FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer olmadan bana bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verdiler.Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak gÃ¶rÃ¼yorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" dedi.

Eren Derdiyok

Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kÃ¶tÃ¼ haber

Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Eren Derdiyok, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Trabzonspor maÃ§Ä±nda oynayamayacak