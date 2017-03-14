Feragatname imzaladÄ± Efsane futbolcu alacaÄŸÄ± 250 bin Euro'dan vazgeÃ§ti

GalatasaraylÄ± eski oyuncu Tugay KerimoÄŸlu, aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu Mancini dÃ¶neminden kalan 250 bin Euro'yu alacaktÄ±. Ancak feragatname imzalayarak bu bedeli talep etmediÄŸini belirtti.

Galatasaray'Ä±n efsane ismi Tugay KerimoÄŸlu, alacaklarÄ± için TFF UyuÅŸmazlÄ±k Çözüm Kuruluna baÅŸvurup kesinleÅŸen ve tarafÄ±nda ödenmesi gereken bedelden dün verdiÄŸi feragatname ile resmen vazgeçti. Roberto Mancini döneminde Ä°talyan teknik adamÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve o dönemde alacaklarÄ±nÄ± tahsil edemeyen Tugay KerimoÄŸlu, TFF UÇK'ya baÅŸvurmuÅŸtu. Lehine sonuçlanan dava sonrasÄ±nda Galatasaray Kulübünden 250 bin euro almaya hak kazanan Tugay KerimoÄŸlu, örneÄŸine az rastlanan bir hareketle bu paradan vazgeçti. Tugay KerimoÄŸlu, alacaÄŸÄ± para, yargÄ±lama gideri, vekalet ücreti dahil Galatasaray'dan hiçbir hak ve bedel talep etmediÄŸine dair iÅŸte bu feragatnameyi imzasÄ± ile doldurdu.

Ä°ÅŸte o feragatname: