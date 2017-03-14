FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z oyuncusu yÃ¶netimi hedef aldÄ± beni kandÄ±rdÄ±lar

FenerbahÃ§e'nin savunma oyuncusu Kjaer, FenerbahÃ§e yÃ¶netimi iÃ§in eleÅŸtiride bulunarak, "FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer olmadan bana bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verdiler.Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak gÃ¶rÃ¼yorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" dedi.

28 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye gelerek büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, umduÄŸunu bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yönetimin sözlerini tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YakÄ±n çevresine dert yanan DanimarkalÄ± futbolcunun, "Fenerbahçeli yöneticiler transfer olmadan bana büyük sözler verdiler, büyük projelerden bahsettiler. Ligde ve Avrupa'da kupalar kaldÄ±racak kadro kuracaklarÄ±nÄ± söylediler. Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak görüyorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸu belirtildi.

AKLI ADA'DA

Fenerbahçe ile sözleÅŸmesi 2019'da biten Kjaer'in sezon sonunda ayrÄ±lmak istediÄŸi, aklÄ±nda ise Premier Lig olduÄŸu belirtildi. Kjaer "Birçok teklif alÄ±yorum. Lig bitince bunlardan birini deÄŸerlendireceÄŸim" dediÄŸi öÄŸrenildi.SarÄ±lacivertli kulüp, yeni transferlere kaynak oluÅŸturma adÄ±na Kjaer'in satÄ±ÅŸÄ±na sÄ±cak bakÄ±yor. Yönetimin kapÄ±yÄ± 15 milyon Euro'dan aÅŸaÄŸÄ± açmayacaÄŸÄ± belirtiliyor. Kjaer, daha önce de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada aldÄ±klarÄ± kötü sonuçlarÄ±n sorumlusu olarak forvet elemanlarÄ±nÄ± göstermiÅŸ, "Forvetler yüzünden çok maç kaybettik" demiÅŸti.

(Kaynak: Fotomaç)