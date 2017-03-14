Galatasaray'dan Josue Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± FenerbahÃ§e'ye gitmek istiyorsa kendi bilir

Galatasaray, gelecek sezonda FenerbahÃ§e'ye gitmek istediÄŸi iddia edilen Josue iÃ§in sert Ã§Ä±ktÄ±.

Galatasaray'da Portekizli futbolcu Josue'nin gelecek sezon için Fenerbahçe ile temasta olduÄŸu iddialarÄ± manidar bulundu.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, futbolcunun menajeri Carlos Gonçalves'in aylardÄ±r kendileriyle temas kurup, "Josue, Galatasaray'da mutlu. Bonservisini Porto'dan almanÄ±zÄ± istiyor" diyerek kapÄ±larÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Josue'nin menajerine olumsuz yanÄ±t verdiklerini belirten yöneticiler, "Bu konuda diÄŸer futbolculara ne söylendiyse Josue'ye de aynÄ±sÄ± söylendi. Yaz dönemi gelir ve performanslar masaya yatÄ±rÄ±lÄ±r. Ancak Fenerbahçe'ye çok gitmek istiyorsa kendisi bilir" ifadelerini kullandÄ±. Öte yandan Galatasaray ile Porto arasÄ±nda Josue'nin kiralanmasÄ± için yapÄ±lan sözleÅŸmede satÄ±n alma maddesi bulunmuyor.