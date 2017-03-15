Sow kararÄ±nÄ± verdi 5 milyon Euro'dan vazgeÃ§ti

FenerbahÃ§e'de kalmak istediÄŸini Al Ahli yÃ¶neticilerine sÃ¶yleyen Moussa Sow, yÄ±llÄ±k 5 milyon Euro'yu Ã§Ã¶pe attÄ±.

Dubai'de Al Ahli yöneticileri ile görüÅŸen Sow, Fenerbahçe'de kalmak istediÄŸini söyledi. YÄ±lda 5 milyon Euro kazanan Senegalli futbolcu, Kanarya'da oynamak için kazancÄ±ndan ciddi bir indirim yapacak.Teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n takÄ±ma verdiÄŸi 2 günlük izinde, Dubai'ye giderek ailesiyle hasret gideren Moussa Sow, burada Al Ahli kulübü yöneticileriyle de bir araya geldi. Senegalli golcü, Dubai kulübü yöneticilerine, Fenerbahçe'de kalmak istediÄŸini söyledi. Al Ahli yetkilileri de yÄ±llÄ±k 5 milyon Euro'dan kurtulmak için bu transfere izin verebileceklerini ifade etti. Tecrübeli futbolcu, sarÄ±-lacivertlilerden 5 milyon Euro alamayacaÄŸÄ± için yÄ±llÄ±k ücretinden önemli bir fedakârlÄ±k yapacak.