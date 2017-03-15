Galatasaray'a Lionel Carole piyangosu vurdu

Galatasaray'Ä±n en az kazanan ismi Lionel Carole iÃ§in Ä°ngiliz ekibi 7 milyon Euro teklifte bulundu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 1.5 sene önce FransÄ±z 2. lig ekiplerinden Troyes'tan 1.5 milyon milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yaz döneminde Premier Lig'in yolunu tutacaÄŸÄ± belirtildi. Milliyet'in haberine göre, adÄ± gizlenen bir Ä°ngiliz ekibinin devre arasÄ±nÄ±n son günü Galatasaray'a 5 milyon Euro teklifte bulunduÄŸu ancak o gün için sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n elinde sol bek bulunmamasÄ± yüzünden bu teklifin geri çevirdiÄŸi belirlendi. Bunun üzerine Ä°ngilizlerin öneriyi 7 milyon Euro'ya kadar çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, ancak Galatasaray'Ä±n elinde sol bek bulunmamasÄ± yüzünden ikinci kez olumsuz yanÄ±t verdiÄŸi dile getirildi. Bunun üzerine taraflarÄ±n yaz sezonunda pazarlÄ±k masasÄ±na oturmak için sözleÅŸtikleri bildirildi.

YÖNETÄ°MDEN ZAM Ä°STÄ°YORDU

Galatasaray bu sezon sözleÅŸmesi biten veya devam eden futbolcularla ilgili bir prensip kararÄ± almÄ±ÅŸ ve sezon ortasÄ±nda hiçbir futbolcuyla yeni mukavele yapmayacaÄŸÄ±nÄ± deklare etmiÅŸti. Bu durumdan ilk olarak Chedjou nasibini almÄ±ÅŸ Kamerunlu ile masaya oturulmamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Bruma ve Yasin gibi zam bekleyen futbolculara da yine "Yaz dönemini bekleyin" mesajÄ± verilmiÅŸti. Carole ise Galatasaray'da düzenli olarak forma giyip en az kazanan isim... FransÄ±z sol bek yÄ±llÄ±k 700 bin euro net para aldÄ±ÄŸÄ± için zam istiyordu.