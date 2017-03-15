Ana Sayfa | SPOR 15/03/2017 13:10

Milli futbolcu dolandÄ±rÄ±ldÄ± 10 milyon TL'lik zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


FenerbahÃ§eli futbolcu Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m bir Ã§ete tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±larak 10 milyon TL kaybetti.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸÄ±na çok ilginç bir olay geldi. Milli futbolcu bir çete tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±. 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun yaklaÅŸÄ±k 10 milyon TL'lik bir zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k çetesinin Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ±nda, içinde sanatçÄ± ve savcÄ± gibi birçok itibarlÄ± ve önemli ismi de dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilirken çetenin yaklaÅŸÄ±k 300 milyon TL'lik vurgun yaparak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisi edinildi. Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yaÅŸananlar üzerine baÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸta olmak üzere yöneticilerden yardÄ±m istediÄŸi ve paranÄ±n çok az bir bölümünün son anda kurtarÄ±labildiÄŸi bildirildi.

(Kaynak: Fanatik)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Galatasaray'a Lionel Carole piyangosu vurdu

Galatasaray'Ä±n en az kazanan ismi Lionel Carole iÃ§in Ä°ngiliz ekibi 7 milyon Euro teklifte bulundu.


Sow kararÄ±nÄ± verdi 5 milyon Euro'dan vazgeÃ§ti

FenerbahÃ§e'de kalmak istediÄŸini Al Ahli yÃ¶neticilerine sÃ¶yleyen Moussa Sow, yÄ±llÄ±k 5 milyon Euro'yu Ã§Ã¶pe attÄ±.


Barcelona geleceÄŸin Messi'sini Kayserispor'da buldu

Barcelona, 13 yaÅŸÄ±ndaki Kayserisporlu Emre Demir'i Messi formÃ¼lÃ¼yle alt yapÄ±sÄ±na dahil edecek.