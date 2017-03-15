Burak YÄ±lmaz ameliyat oldu saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Galatasaray'dan Ã‡in takÄ±mÄ± Beijing Guoan takÄ±mÄ±na transfer olan Burak YÄ±lmaz, kasÄ±k fÄ±tÄ±ÄŸÄ±ndan ameliyat oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Burak YÄ±lmaz kasÄ±k fÄ±tÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ameliyat oldu. YÄ±ldÄ±z futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacaÄŸÄ± ise açÄ±klanmadÄ±.BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formasÄ± giyen yÄ±ldÄ±z futbolcu Burak YÄ±lmaz kasÄ±k fÄ±tÄ±ÄŸÄ± operasyonu geçirdi.Çin'in Beijing Guoan takÄ±mÄ±nda forma giyen ve son dönemde gösterdiÄŸi performansla takÄ±mÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlayan yÄ±ldÄ±z golcü, Almanya'da kasÄ±k fÄ±tÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ameliyat oldu.Burak YÄ±lmaz'Ä±n sahalardan ne kadar uzak kalacaÄŸÄ± açÄ±klanmadÄ±.