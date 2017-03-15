Ana Sayfa | SPOR 15/03/2017 20:27

Galatasaray'a Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi mÃ¼jde

galatasaray

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de 18 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzonsporâ€™la mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray'a Ã¶nemli maÃ§ Ã¶ncesinde mÃ¼jde geldi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleÅŸen antrenmanda Podolski ve Carole’ün sakatlÄ±klarÄ±ndan kurtularak takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sakat futbolculardan Ahmet ÇalÄ±k, Semih Kaya ve Nigel de Jong’un kendilerine hazÄ±rlanan özel program dahilinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta’nÄ±n ise tedavilerine devam edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

DiÄŸer futbolcularÄ±n ise pas çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ± taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çift kale maçla tamamladÄ±klarÄ± kaydedildi.Galatasaray, Trabzonspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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