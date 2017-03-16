Åžampiyonlar Liginde Ã§eyrek finale kalan takÄ±mlar belli oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 tur maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§eyrek finale kalan takÄ±mlar belli oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi’nde son 16 tur maçlarÄ± çarÅŸamba gecesi oynanan maçlarla tamamlandÄ±. Monaco ile Manchester City arasÄ±ndaki nefes kesen mücadele3-1 Monaco üstünlüÄŸü ile son buldu. Bu skor Monaco’nun çeyrek final bileti almasÄ±na yetti.

FransÄ±zlar 8. dakikada Kylian Mbappe, 29’da Fabinho ve 77’da Tiemoue Bakayoko ile skorla buldu. Manchester City 71’de Leroy Sane ile gol kaydetse de bu skor yetmedi. Guardiola’nÄ±n takÄ±mÄ± ilk etap maçÄ±nÄ± 5-3 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

ATLETICO RÖLANTÄ° OYNADI

Ä°kinci tur etabÄ±nÄ±n bir diÄŸer maçÄ±nda ise Atletico Madrid, Bayer Leverkusen’i konuk etti. DÄ±ÅŸ sahada aldÄ±ÄŸÄ± 4-2’lik skoru koruyan Ä°spanyollar, 0-0 biten maçta tur atlayan taraf oldular. Åžampoiyonlar Ligi çeyrek final kuralarÄ± 17 Mart Cuma günü çekilecek.

Çeyrek finale kalan takÄ±mlar ise ÅŸu ÅŸekilde oldu:

Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco