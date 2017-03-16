Ana Sayfa | SPOR 16/03/2017 15:10

Galatasaray takÄ±mÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ± kazanmak istiyor

galatasaray

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Trabzonspor ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray takÄ±mÄ± dev karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, sakatlÄ±klarÄ± geçen Ahmet ÇalÄ±k ve Semih Kaya'nÄ±n takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. FutbolcularÄ±n idmanda pas, top kapma ve taktik çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Sakat futbolculardan Nigel de Jong'un kendisine hazÄ±rlanan özel program dahilinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nÄ±n, tedavilerinin ardÄ±ndan antrenmanÄ± koÅŸuyla tamamladÄ±ÄŸÄ± kaydedil

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