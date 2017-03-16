Ana Sayfa | SPOR 16/03/2017 15:15

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ evinde Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akÅŸam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacaÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ±nda Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görevlendirildi.

UEFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Oliver'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleÅŸtirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacaÄŸÄ± mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardÄ±mcÄ± hakem olarak görev alacak.

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maçÄ± bu akÅŸam saat 21:00'da baÅŸlayacak. Mücadele TRT 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

galatasaray

Galatasaray takÄ±mÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ± kazanmak istiyor

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Trabzonspor ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray takÄ±mÄ± dev karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor


Barcelona'nÄ±n borcu Arda Turan'Ä±n gidiÅŸine sebep olacak

Barcelona'nÄ±n Arda Turan'Ä±n Ã‡in'den gelen tekliflere olumlu baktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.


Trabzonspor Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hakemi belli oldu

Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor. TFF, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda oynanacak maÃ§larÄ± yÃ¶netecek hakemlere karar verdi.