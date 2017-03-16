BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ evinde Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akÅŸam Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacaÄŸÄ± rövanÅŸ maçÄ±nda Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görevlendirildi.

UEFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Oliver'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleÅŸtirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacaÄŸÄ± mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardÄ±mcÄ± hakem olarak görev alacak.

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maçÄ± bu akÅŸam saat 21:00'da baÅŸlayacak. Mücadele TRT 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak