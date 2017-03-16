Hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor Milli takÄ±m Kick Boks ÅŸampiyonu pompalÄ± tÃ¼fek ile vuruldu

Milli TakÄ±m Kick Boks ÅŸampiyonu Mehmet Muhittin SaltÄ±k, kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan pompalÄ± av tÃ¼feÄŸiyle vuruldu. SaltÄ±k'Ä±n hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'da oturan kick boks milli takÄ±m sporcusu 21 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Muhittin SaltÄ±k, yiÄŸeni için düzenlenen doÄŸum günü partisi esnasÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin cep telefonuyla aramasÄ± üzerine evden dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±. KapÄ± önüne geldiÄŸi esnada kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi Mehmet Muhittin SaltÄ±k'a elinde bulunan pompalÄ± av tüfeÄŸiyle ateÅŸ ettikten sonra olay yerinden kaçtÄ±. GöÄŸüs bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Mehmet Muhittin SaltÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Yüksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Mehmet Muhittin SaltÄ±k'Ä±n yakÄ±nlarÄ± polise "Mehmet doÄŸum günü pastasÄ± aldÄ± eve geldi. PastayÄ± kestik daha sonra bir kiÅŸi telefonla aradÄ± 5 dakika aÅŸaÄŸÄ±ya inip geleceÄŸim dedi hemen ardÄ±ndan silah sesleri duyunca aÅŸaÄŸÄ±ya indiÄŸimizde vurulduÄŸunu gördük." dedi. Olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan polis ekipleri kimliÄŸi belirsiz kiÅŸinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken Mehmet Muhittin SaltÄ±k'Ä±n hayatikick b tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.