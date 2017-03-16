Olympiakos'u ezdi geÃ§ti BeÅŸiktaÅŸ adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±

Vodafone Arena'da Yunan ekibi Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ, 4-1 rakibini maÄŸlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turunda BeÅŸiktaÅŸ, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± Olympiakos'u Vodafone Arena'da konuk etti.Uzun süre karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 10 kiÅŸi getiren temsilcimiz, Yunan ekibini 4-1 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Babel ve Cenk Tosun kaydetti. Olympiakos'un tek golü ise Elyounoussi'den geldi.Siyah-beyazlÄ±larda Aboubakar, 39. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.