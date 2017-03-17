Ana Sayfa | SPOR 17/03/2017 10:16

UEFA kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± BeÅŸiktaÅŸ Ajax eÅŸleÅŸmesi engellenecek mi


UEFA, TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸmesi iÃ§in kararÄ±nÄ± verdi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardÄ±ndan Hollanda basÄ±nÄ± da olasÄ± bir BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸmesini tartÄ±ÅŸÄ±yor. UEFA'nÄ±n sitesine göre iki ekibin eÅŸleÅŸmesine engellemeye yönelik bir karar alÄ±nmadÄ±. UEFA'nÄ±n sitesinde yer alan bilgiye göre herhangi bir ÅŸekilde kura çekiminde ülke korumasÄ± yapÄ±lmayacak. Yani BeÅŸiktaÅŸ ile Ajax'Ä±n eÅŸleÅŸmesinin önünde bir engel bulunmuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±nda skandal koreografide KÄ±brÄ±s'Ä±n olmayÄ±ÅŸÄ± Ã§ok konuÅŸuldu

UEFA Avrupa Ligi'nde karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ ve Olympiakos, maÃ§ Ã¶ncesinde hazÄ±rlanan koreografideki skandal hata ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.


Yunan basÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±nÄ± deÄŸerlendirdi UtanÃ§ verici

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Olympiakos maÃ§Ä±nda Cenk'in 4. golÃ¼ atmasÄ±yla stadyumda sÄ±rtaki yapan taraftarlara Yunan basÄ±nÄ± tepki gÃ¶sterdi.


FenerbahÃ§e Atiker Konyaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±, FenerbahÃ§e ile Atiker Konyaspor maÃ§Ä± ile baÅŸlayacak. MÃ¼cadelenin muhtemel 11'leri de belirlendi.