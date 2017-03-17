UEFA kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± BeÅŸiktaÅŸ Ajax eÅŸleÅŸmesi engellenecek mi

UEFA, TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸmesi iÃ§in kararÄ±nÄ± verdi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardÄ±ndan Hollanda basÄ±nÄ± da olasÄ± bir BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸmesini tartÄ±ÅŸÄ±yor. UEFA'nÄ±n sitesine göre iki ekibin eÅŸleÅŸmesine engellemeye yönelik bir karar alÄ±nmadÄ±. UEFA'nÄ±n sitesinde yer alan bilgiye göre herhangi bir ÅŸekilde kura çekiminde ülke korumasÄ± yapÄ±lmayacak. Yani BeÅŸiktaÅŸ ile Ajax'Ä±n eÅŸleÅŸmesinin önünde bir engel bulunmuyor.