Yunan basÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±nÄ± deÄŸerlendirdi UtanÃ§ verici

DÃ¼n akÅŸam Vodafone Arena'da oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Olympiakos maÃ§Ä±nda Cenk'in 4. golÃ¼ atmasÄ±yla stadyumda sÄ±rtaki yapan taraftarlara Yunan basÄ±nÄ± tepki gÃ¶sterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale çÄ±kmasÄ± Yunan basÄ±nÄ±nda da gündem oldu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n zaferini, Olympiakos'un kalecisi Nicola Leali'ye baÄŸlayan gazeteler "BeÅŸiktaÅŸ turu hak etti" diye de yazdÄ±lar. Yunan basÄ±nÄ± özellikle BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 4. golü sonrasÄ± ve maç sonu çalan Sirtaki'yi de manÅŸetlerine taÅŸÄ±dÄ±lar. Yunanistan'Ä±n önemli gazetelerinden Newsit maç manÅŸetine "Utanç verici" diye yazarken 4. golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklÄ± galibiyetini Sirtaki çalarak kutladÄ±" diye yazdÄ±.

KALECÄ° LEALÄ° HEDEFTE

Bir diÄŸer Yunan gazetesi olan Ethnos ise "YaralÄ± BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos'a izin vermedi" manÅŸetini atarken. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 10 kiÅŸi kalmasÄ±na raÄŸmen oyundan hiç kopmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Olympiakos kalecisi Leali sayesinde maçÄ± 4-1 kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan gazete "Olympiakos kaynaÄŸÄ± buldu ama suyu içemedi" diye de yazdÄ±. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na da deÄŸinen Ethnos "Sirtakiyi Türkler yaptÄ±. Maç boyunca takÄ±mlarÄ±na destek veren Türkler 4. golden sonra Sirtaki ile eÄŸlendi" diye yazdÄ±. Kathimerini gazetesi de "Olympiakos aÄŸÄ±r bir yenilgi ile Avrupa Ligi'ne veda etti" manÅŸetini attÄ±. Pire ekibinin Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda hiçbir varlÄ±k gösteremediÄŸini belirten gazete "Tam bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldu" diye yazdÄ±.