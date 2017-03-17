BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä±nda skandal koreografide KÄ±brÄ±s'Ä±n olmayÄ±ÅŸÄ± Ã§ok konuÅŸuldu

UEFA Avrupa Ligi'nde karÅŸÄ±laÅŸan BeÅŸiktaÅŸ ve Olympiakos, maÃ§ Ã¶ncesinde hazÄ±rlanan koreografideki skandal hata ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maçÄ±na damga vuran anlardan birisi de maçÄ±n baÅŸÄ±ndaki koreografiydi. UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacaÄŸÄ± Stocholm ve Ä°stanbul arasÄ±nda giden bir uçaÄŸÄ±n resmedildiÄŸi koreografi çok beÄŸenildi. Ancak bir süre sonra dikkatli izleyiciler koreografide skandal bir hatayÄ± fark etti. Hemen, hemen tüm Avrupa'nÄ±n resmedildiÄŸi koreografide KÄ±brÄ±s'a yer verilmemiÅŸti. Koreografide yapÄ±lan hata kÄ±sa sürede sosyal medyada da en çok konuÅŸulan konulardan birisi haline geldi.