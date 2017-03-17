Olympiakos'un o paylaÅŸÄ±mÄ±na BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlardan jet yanÄ±t

Yunan ekibi Olympiakos'un maÃ§ Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± "Yunanistan nasÄ±l kazanacaÄŸÄ±nÄ± bilir" paylaÅŸÄ±mÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlardan cevap gecikmedi.

Olympiakos'un OsmanlÄ±spor'u UEFA Avrupa Ligi'nde elediÄŸi mücadele sonrasÄ±nda Yunan kulübünün sosyal medya hesabÄ± tepki çeken bir paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸtu. Olympiakos'un twitter hesabÄ±ndan atÄ±lan mesajda "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan nasÄ±l kazanacaÄŸÄ±nÄ± bilir" denilerek paylaÅŸÄ±ma, Yunanistan bayraÄŸÄ± ile Olympiakos logosu eklenmiÅŸti.

"BÄ°R TÜRK'ÜN NASIL KAZANACAÄžINI TÜM YUNANLAR Ä°YÄ° BÄ°LÄ°R"

Siyah-beyazlÄ±lar Olympiakos'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na dünkü tarihi zaferden sonra göndermede bulundu. BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± mesajla "Bir Türk'ün nasÄ±l kazanacaÄŸÄ±nÄ±, tüm YunanlÄ±lar iyi bilir!" cevabÄ±nÄ± verdi.Haber Kartal'Ä± tarafÄ±ndan Olympiakos Kulübü etiketlenerek yapÄ±lan bu paylaÅŸÄ±m sosyal medyada büyük ses getirdi.