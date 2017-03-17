Son dakika Avrupa Liginde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã§eyrek finaldeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Ã§eyrek finale yÃ¼kselen takÄ±mlarÄ±n eÅŸleÅŸmeleri yapÄ±lan kura Ã§ekimi sonucunda belli oldu
Bugün yapÄ±lan kura çekimi sonucunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eÅŸleÅŸen takÄ±mlar belli oldu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi FransÄ±z temsilci Lyon oldu. Ä°ÅŸte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eÅŸleÅŸmeleri:
Lyon-BeÅŸiktaÅŸ
Anderlecht- Manchester Utd
Celta Vigo-Genk
Ajax-Schalke
BeÅŸiktaÅŸ ve Lyon arasÄ±nda ilk maç 13 Nisan tarihinde oynanacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n rövanÅŸÄ± ise 20 Nisan PerÅŸembe günü Vodafone Arena StadÄ±'nda yapÄ±lacak.