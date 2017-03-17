UEFA Avrupa ligi eÅŸleÅŸmeleri belli oldu Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman oynanacak

UEFA Avrupa Liginde Lyon takÄ±mÄ± ile eÅŸleÅŸen BeÅŸiktaÅŸ, 13 Nisan'da rakibine konuk olacak

Uefa Avrupa Ligi Çeyrek Final maçlarÄ± 13 ve 20 Nisan'da oynanacak. YarÄ± finaller ise 4 ve 11 MayÄ±s'ta, Avrupa Ligi'nin final maçÄ± da 24 MayÄ±s'ta Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Liginde BeÅŸiktaÅŸ, Fransa'nÄ±n Lyon takÄ±mÄ± ile eÅŸleÅŸti. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki ilk maç 13 Nisan tarihinde oynanacak.

BeÅŸiktaÅŸ'an Uefa kadrosu

KALE: Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fabricio Ramirez

DEFANS: Matej Mitrovic, Adriano Correira, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Marcelo Guedes, AtÄ±nç Nukan, Andreas Beck, Caner Erki

ORTA SAHA: Gökhan Ä°nler, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, OÄŸuzhan Özyakup, Ryan Babel

Anderson Talisca, Tolgay Arslan

FORVET: Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu, Vincent Aboubakar, Cenk Tosu