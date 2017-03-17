Galatasaray Trabzonspor maÃ§Ä±na 3 eksikle Ã§Ä±kÄ±yor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Trabzonspor deplasmanÄ±na konuk olacak olan Galatasaray'Ä±n kadrosunda 3 oyuncu yer almadÄ±
Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sabah saatlerinde gerçekleÅŸtirdiÄŸi antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da sakatlÄ±klarÄ± bulunan 3 futbolcuya 18 kiÅŸilik kadroda yer verilmedi.Galatasaray'Ä±n Trabzonspor maçÄ± kamp kadrosunda ÅŸu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Yasin Öztekin, Selçuk Ä°nan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan GümüÅŸ, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga CiÄŸerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri SarÄ±oÄŸlu.