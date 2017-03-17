HollandalÄ± spor gazetecisinden Avrupa Ligi eÅŸleÅŸtirmeleri hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Hollanda-TÃ¼rkiye diplomatik krizi sÃ¼rerken, UEFA'nÄ±n Avrupa Ligi eÅŸleÅŸtirmelerinde BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸtirmesi iÃ§in Ã¶nlem almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine HollandalÄ± spor gazetecisi ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klamada bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda son günlerdeki diplomatik kriz nedeniyle, iki ülke takÄ±mlarÄ±nÄ±n eÅŸleÅŸme ihtimali endiÅŸe konusu olmuÅŸtu. UEFA bu eÅŸleÅŸmeyi önlemek adÄ±na özel bir önlem almazken, HollandalÄ± bir gazeteci, bu konudaki kendi öngörüsünü paylaÅŸtÄ±. HollandalÄ± spor gazetecisi Martijn de Groot twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ilginç bir noktaya dikkat çekti. Nyon kentindeki kura çekiminde sÄ±cak top-soÄŸuk top uygulamasÄ±yla iki takÄ±mÄ±n eÅŸleÅŸmesinin önlendiÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyledi.

BLATTER Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

Martijn de Groot sosyal medyada konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "EÄŸer UEFA'dakilerin kafasÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yorsa, Ajax-BeÅŸiktaÅŸ eÅŸleÅŸmesini önlemek için bugünkü kurada sÄ±cak top-soÄŸuk top kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r" diye yazdÄ±. FIFA BaÅŸkanÄ± Sepp Blatter, geçtiÄŸimiz yÄ±l bunla ilgili itirafta bulunmuÅŸ, sÄ±cak ve soÄŸuk top kullanÄ±larak hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

"Ä°YÄ° KÄ° BEÅžÄ°KTAÅž ÇIKMADI"

HollandalÄ± futbolseverler ve Ajax'lÄ± taraftarlarÄ±n da sosyal medya üzerinde konuyla ilgili yorumlar yaptÄ±klarÄ± görüldü. Genellikle BeÅŸiktaÅŸ-Ajax eÅŸleÅŸmesi gerçekleÅŸmemesinin olumlu olarak deÄŸerlendirildiÄŸi gözlendi. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ, Ajax için zorlu bir rakip olacaÄŸÄ±ndan dolayÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise iki ülke insanÄ± arasÄ±nda olasÄ± bir gerginlikten kaçÄ±nÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda geliÅŸmeyi olumlu karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ± tespit edildi.