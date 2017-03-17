FenerbahÃ§e Atiker Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± anlatÄ±m

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§Ä±nda Ãœlker Stadyumu'nda FenerbahÃ§e- Konyaspor maÃ§Ä± devam ediyor. Ä°lk yarÄ±nÄ±n bittiÄŸi maÃ§ta FenerbahÃ§e'nin 2 golle Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ devam ediyor.

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Fenerbahçe ataÄŸÄ±nda Aatif'Ä±n sol çaprazdan ÅŸutunda top dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

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Ömer Ali'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±ndan ÅŸutu Fabiano'da kaldÄ±.

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Jonsson'un ceza sahasÄ± ön çizgisi üzerinden ÅŸutunda top farklÄ± bir ÅŸekilde auta çÄ±ktÄ±.

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Mehmet Topal'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu. Mehmet Topal'Ä±n tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.

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Milosevic'in ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutunu Fabiano kurtardÄ±.

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Fenerbahçe'de ikinci devrede Ozan Tufan'Ä±n yerine Moussa Sow oyunda...

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Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

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Ä°lk devre sona erdi.

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Maçta bu dakikalarda tempo oldukça düÅŸük...

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Hasan Ali'nin sol kanattan ortasÄ±nÄ± Jonsson karÅŸÄ±ladÄ±.

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Aatif'Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda Konyaspor savunmasÄ±na çarpan top kornere çÄ±ktÄ±.

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Fernandao'nun kolunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

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Fenerbahçe'de sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyuna devam edemeyen Fernandao'nun yerine Robin Van Persie oyunda...

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Konyaspor kalecisi Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±'nÄ±n da tedavisi tamamlandÄ±. Mücadele tekrar baÅŸladÄ±.

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Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± ile çarpÄ±ÅŸan Fernandao oyuna devam edemeyecek. BrezilyalÄ± futbolcu, ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lacak.

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Van Der Wiel'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± ile Fernandao çarpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki futbolcu da sakatlÄ±k geçirdi.

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Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüÄŸüyle geçildi.

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Ozan Tufan saÄŸ kanattan ortaladÄ±. Milosevic uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Konyaspor'da Hadziahmetovic'in sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

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Konyaspor, 3. gole çok yaklaÅŸtÄ±. Milosevic'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan ÅŸutunda top direkten döndü.

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Van Der Wiel'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Aatif'Ä±n kafa ÅŸutunda top az farkla auta gitti.

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KarÅŸÄ±laÅŸma tekrar baÅŸladÄ±.

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Konyaspor bir kez daha öne geçti. SantranÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan atakta Ömer Ali'nin pasÄ±nda Bajic, ceza yayÄ± içinden sert bir vuruÅŸla Konyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

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Fenerbahçe, Skrtel ile beraberliÄŸi yakaladÄ±. Martin Skrtel, orta sahada aldÄ±ÄŸÄ± topla ceza sahasÄ± önüne kadar hareketlendi. Skrtel'in ceza yayÄ± önünden ÅŸutunda top sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu.

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Van Der Wiel'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde Fernandao'nun ÅŸutu auta çÄ±ktÄ±.

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Fenerbahçeli futbolcularÄ±n santrasÄ±yla oyun tekrar baÅŸladÄ±.

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Konyaspor ataÄŸÄ±nda Milosevic'in saÄŸ kanattan yerde pasÄ±yla kale sahasÄ± önünde topla buluÅŸan Bajic, düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.

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Bu dakikalarda iki takÄ±m da orta sahada çok sayÄ±da top kaybÄ± yapÄ±yor.

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Fernandao'nun sol çaprazdan ÅŸutunda top Konyaspor savunmasÄ±na çarparak kornere çÄ±ktÄ±.

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Konyasporlu futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

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Fenerbahçe'de Mehmet Topal'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

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Konyaspor'da Mehmet Uslu sakatlÄ±k geçirdi.

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Jonsson'un uzun pasÄ±na Skubic hareketlenmedi. Fabiano, topun sahibi oldu.

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Hasan Ali'nin sol kanattan ortasÄ±nÄ± Ali Turan karÅŸÄ±ladÄ±.

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KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

MAÇ ÖNCESÄ°

TakÄ±mlar seremoni için sahaya çÄ±ktÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Fenerbahçe'nin 11'i: Fabiano, Van der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Aatif, Fernandao

MAÇ ÖNCESÄ°

Fenerbahçe'nin yedekleri: ErtuÄŸrul, Åžener, Ä°smail, YiÄŸithan, Volkan, Van Persie, Sow

MAÇ ÖNCESÄ°

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda oynanan maç, Fenerbahçe'nin 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde Fenerbahçe 44 puanla 4., Konyaspor ise 32 puanla 9. sÄ±rada yer alÄ±yor.

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Ülker Stadyumundaki mücadelenin hakemi FÄ±rat AydÄ±nus...

MAÇ ÖNCESÄ°

Süper Lig'de 25. haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Fenerbahçe ile Konyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.