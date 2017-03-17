Ana Sayfa | SPOR 17/03/2017 20:21

Fernandao'nun Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± stadyumu inletti hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

fernandao

Ãœlker Stadyumu'nda devam eden FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 32'nci dakikasÄ±nda Fernandao kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hastanelik oldu.

Fenerbahçe-Konyaspor maçÄ±nÄ±n 32. dakikasÄ±nda Fernandao ve Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± bir hava topu mücadelesinde yerde kaldÄ±. Ä°ki futbolcunun da çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n duyulduÄŸu bu sakatlÄ±k sonrasÄ±nda Fernandao kolundaki kÄ±rÄ±k ÅŸüphesi nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SahayÄ± sedyeyle terk eden Fernandao'nun yerine HollandalÄ± golcü Robin van Persie dahil oldu. Fernandao'nun sol kol dirseÄŸinde kÄ±rÄ±k ÅŸüphesi bulunduÄŸu ve yapÄ±lacak kontrollerin ardÄ±ndan oyuncunun son durumuyla ilgili olarak resmi açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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Atiker Konyaspor FenerbahÃ§e'yi maÄŸlup etti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda oynanan FenerbahÃ§e-Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda 3-2'lik skor ile Konyaspor hanesine yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3 puanla sahadan ayrÄ±ldÄ±.

fernandao

MaÃ§ta acÄ±lar iÃ§inde kÄ±vranmÄ±ÅŸtÄ± Fernandao'nun ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanan ve kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fernandao'nun omzu ile dirseÄŸi arasÄ±ndaki kemiÄŸin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

canlÄ± maÃ§ anlatÄ±mÄ±

FenerbahÃ§e Atiker Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± anlatÄ±m

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§Ä±nda Ãœlker Stadyumu'nda FenerbahÃ§e- Konyaspor maÃ§Ä± sona erdi.