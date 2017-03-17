Fernandao'nun Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± stadyumu inletti hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ãœlker Stadyumu'nda devam eden FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 32'nci dakikasÄ±nda Fernandao kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hastanelik oldu.

Fenerbahçe-Konyaspor maçÄ±nÄ±n 32. dakikasÄ±nda Fernandao ve Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± bir hava topu mücadelesinde yerde kaldÄ±. Ä°ki futbolcunun da çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n duyulduÄŸu bu sakatlÄ±k sonrasÄ±nda Fernandao kolundaki kÄ±rÄ±k ÅŸüphesi nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SahayÄ± sedyeyle terk eden Fernandao'nun yerine HollandalÄ± golcü Robin van Persie dahil oldu. Fernandao'nun sol kol dirseÄŸinde kÄ±rÄ±k ÅŸüphesi bulunduÄŸu ve yapÄ±lacak kontrollerin ardÄ±ndan oyuncunun son durumuyla ilgili olarak resmi açÄ±klamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.